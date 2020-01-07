Происшествия

Нижегородская ПравдаНижегородская Правда18-летний нижегородец погиб, защищая женщину

9 фото
18-летний нижегородец погиб, защищая женщину. Его 17-летний друг с ранениями в больнице. Кровавая трагедия произошла в Павлове 3 января около 8 часов вечера.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом

Страшная трагедия произошла позавчера в городе Павлово Нижегородской области — там 18-летний местный житель погиб, защищая незнакомую женщину.
Нижний Новгород on-line07:15

Подробнее о событии

В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом

Нижний Новгород on-line07:15

18-летний нижегородец погиб, защищая женщину

Нижегородская Правда05:16

В Павлове юноша погиб, защищая женщину от грабителя

Newsroom2406:40

18-летний нижегородец погиб, спасая женщину от грабителя

Время Н07:47

Погибший при спасении женщины от нападения юноша будет награждён посмертно

News.ru15:18

Житель Нижегородской области погиб при попытке спасти незнакомую женщину

Известия10:45

Молодой человек ценой жизни спас женщину от грабителя под Нижним Новгородом

Телеканал 360°09:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Хоккей

Ларионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает и команда проигрывает

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Чемпионат 17:37
Кино

«Одесский пароход»: эталонные пошляки растоптали Жванецкого

Кто же знал, что скоро явится творчество Марюса Вайсберга, и эти фильмы станут выглядеть шедеврами.
Новые Известия 03 января в 05:41
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Космос

На Венере обнаружены признаки активного вулканизма

90% поверхности Венеры покрыто застывшей базальтовой лавой. До сих пор оставалось неясным, случаются ли до сих пор на планете извержения.
Дилетант вчера в 06:37
Общество

Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
ТАСС 08:09
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США

В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
RuNews24.ru 15:54
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Хоккей

Без десяти минут чемпионы: сборная России упустила победу на МЧМ

Страсти по тренерам Волей международного рейтинга сборная России попала в необычайно сильную для хоккейных чемпионатов мира группу, где соперником ниже классом можно было назвать только команду Германии.
РИА Новости 17:40
Армия и оружие

К России гибель Сулеймани относится напрямую — мнение

Политика России на постсоветском пространстве в рамках ЕАЭС (уважение независимости и суверенитета) привела фактически к потерянному десятилетию 2010 – 2020 и к провалу реальной интеграции.
Rusvesna.su 08:25
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 03 января в 01:29
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
RT на русском 15:55
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

Газета.Ru 07:21
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском 01:27
Теннис

Даниил Медведев принёс сборной России победу над США

Российский теннисист Даниил Медведев принёс своей команде второе очко в матче группового этапа АТР Cup против США.
GoTennis.ru 08:01
Космос

Спорные теории 2019: сознание как особая форма энергии и конечность Вселенной

Две новых теории о форме нашей Вселенной появилось за прошедший год.
Хайтек+ 08:01
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Армия и оружие

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

РИА Новости 15:14
Политика

Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Lenta.ru 17:02
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru 17:52
Футбол

Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»

Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Soccer.ru 13:36
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Происшествия

Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда

Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Газета.Ru 12:38
Происшествия

В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом

Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США.
РБК 15:43
Политика

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.
Коммерсантъ 17:03
Шоу-бизнес

Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей

Вечерняя Москва вчера в 13:07
Кино

Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Известия 16:59
Кино

Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
ГТРК Хакасия вчера в 08:51
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС 07:11
Главное