Страшная трагедия произошла позавчера в городе Павлово Нижегородской области — там 18-летний местный житель погиб, защищая незнакомую женщину.

с чего всё началось

18-летний нижегородец погиб, защищая женщину. Его 17-летний друг с ранениями в больнице. Кровавая трагедия произошла в Павлове 3 января около 8 часов вечера.

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