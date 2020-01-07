Происшествия
Нижегородская Правда18-летний нижегородец погиб, защищая женщину
18-летний нижегородец погиб, защищая женщину. Его 17-летний друг с ранениями в больнице. Кровавая трагедия произошла в Павлове 3 января около 8 часов вечера.
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Страшная трагедия произошла позавчера в городе Павлово Нижегородской области — там 18-летний местный житель погиб, защищая незнакомую женщину.Нижний Новгород on-line07:15
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В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом
Нижний Новгород on-line07:15
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