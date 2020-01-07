Происшествия

Нижегородская ПравдаНижегородская Правда18-летний нижегородец погиб, защищая женщину

18-летний нижегородец погиб, защищая женщину. Его 17-летний друг с ранениями в больнице. Кровавая трагедия произошла в Павлове 3 января около 8 часов вечера.
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с чего всё началось

В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом

Страшная трагедия произошла позавчера в городе Павлово Нижегородской области — там 18-летний местный житель погиб, защищая незнакомую женщину.
Нижний Новгород on-line07:15

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В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом

Нижний Новгород on-line07:15

18-летний нижегородец погиб, защищая женщину

Нижегородская Правда05:16

В Павлове юноша погиб, защищая женщину от грабителя

Newsroom2406:40

18-летний нижегородец погиб, спасая женщину от грабителя

Время Н07:47

Погибший при спасении женщины от нападения юноша будет награждён посмертно

News.ru15:18

Житель Нижегородской области погиб при попытке спасти незнакомую женщину

Известия10:45

Молодой человек ценой жизни спас женщину от грабителя под Нижним Новгородом

Телеканал 360°09:50
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«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

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Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
РИА Новости 13:54
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Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
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Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
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Новые Duster, Logan и Sandero не станут гибридами

Car.ru 03 января в 10:36
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 03 января в 16:10
Армия и оружие

Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»

Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
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Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

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Хоккей

Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение

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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

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Если вы ударитесь в работу и придумаете новые проекты, то не только сможете воплотить все идеи в жизнь, но и обрести очень полезные связи.
Красный Север (ЯНАО) 03 января в 10:56
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
RT на русском 15:55
Футбол

«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено

«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
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Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
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Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Shraibikus News вчера в 09:04
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму

Сотрудник пoлиции допустил наезд на трoих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рoждения и женщину 1990 года рождения.
Известия 15:15
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
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США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru 16:01
Политика

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
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Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
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Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
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47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:45
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

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В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом

РБК 15:43
Армия и оружие

«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани

Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Экономика сегодня 11:47
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Замула: у канадцев всё залетало – какой-то гол от пятки, в большинстве забили

Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили.
Чемпионат 16:44
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
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Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет

Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе

РЕН ТВ вчера в 11:48
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Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra вчера в 07:24
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