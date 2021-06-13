18 человек обратились к медикам после ДТП с автобусом в Ленобласти
18 пассажиров перевернувшегося в Ленинградской области экскурсионного автобуса обратились за медицинской помощью, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона. "Суммарно за помощью обратились 18 человек", - сказал собеседник.В источнике
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