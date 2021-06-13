Роспотребнадзор указал на возможность заболеть COVID-19 после вакцинации

Роспотребнадзор указал, что сама вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.