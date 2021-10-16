Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется Соединенными Штатами в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства.
Рыбная фамилия История, а может быть и легенда, но уж очень красивая, гласит, что главный дизайнер компании Opel американец Джордж Галлион специально летал в Париж к прославленному путешественнику и знатоку морской фауны Жак-Иву Кусто и несколько часов разглядывал фотографии морских созданий, пока не выбрал эту самую манту.
Австралийскими учеными под руководством Чаминди Паньядира из Технологического университета Квинсленда проведено исследование, позволяющее обнаружить рак, вызванный вирусом папилломы человека (ВПЧ), в слюне на ранней стадии.