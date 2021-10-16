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В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

СКР начал расследование в связи с гибелью 18 человек в Екатеринбурге от отравления метиловым спиртом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс
По версии следствия, метиловый спирт продавали с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района.
Фонтанка.Ру
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что задержаны двое подозреваемых - жители Екатеринбурга 1978 и 1967 годов рождения.
Znak.com
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
e1.ru

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