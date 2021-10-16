Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты

Рыбная фамилия История, а может быть и легенда, но уж очень красивая, гласит, что главный дизайнер компании Opel американец Джордж Галлион специально летал в Париж к прославленному путешественнику и знатоку морской фауны Жак-Иву Кусто и несколько часов разглядывал фотографии морских созданий, пока не выбрал эту самую манту.