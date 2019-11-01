Встреча с Захаром Прилепиным состоится в актовом зале библиотеки. Заявленное время — с 18 до 21 часа.

18 ноября в Чебоксарах состоится встреча с Захаром Прилепиным

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