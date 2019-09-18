«Ред Булл» принимает «Генк» (5:1, второй тайм) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 19-летний форвард Эрлинг Холанд сделал хет-трик в первом тайме, открыв счет уже на 3-й минуте встречи.

«Ред Булл» громит «Генк» в ЛЧ. После первого тайма – 5:1

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