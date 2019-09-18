Лига чемпионов
Pravda.Ru19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
19-летний норвежец Эрлинг Холанд стал героем первого тура Лиги чемпионов. Форвард "Зальцбурга" в своем дебютном матче в Лиге чемпионов сделал хет-трик.
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Политика
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.
РИА Новости 22:10
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру 17:43
Хоккей
Источник: «Авангард» сократил зарплату Щербака на 60 миллионов рублей
Ранее трехлетнее соглашение игрока предполагало зарплату в 60 миллионов рублей в год.
Матч ТВ 20:01
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник 11:15
Футбол
Юрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой
У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.
Советский спорт 13:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой
На фанатской страничке в Instagram сына Аллы Пугачёвой Гарри Галкина появилась забавная видеозапись.
Телепрограмма 07:00
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400
Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Турции, отреагировал на террористическую атаку, в результате которой пострадали нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Капитал страны вчера в 14:55
Экономика
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru 13:38
Происшествия
В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери
Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
ТАСС 07:29
Футбол
Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Лилль»
В матче группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» добыл крупную победу над французским «Лиллем».
RT на русском 16:55
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении
Сергей Шнуров рассказал, что он думает о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова в стихотворении, которое опубликовал в Instagram.
Телепрограмма 15 сентября в 16:43
Здоровье
В Луге стартовала прививочная кампания против гриппа
16 сентября в Луге Ленобласти стартовала прививочная кампания против гриппа.
Ivbg.ru вчера в 09:36
Общество
Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг.
РИА Новости 20:14
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru вчера в 00:54
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Футбол
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат 11:10
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31