Лига чемпионов
Pravda.Ru19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
19-летний норвежец Эрлинг Холанд стал героем первого тура Лиги чемпионов. Форвард "Зальцбурга" в своем дебютном матче в Лиге чемпионов сделал хет-трик.
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19-летний бомбардир «Зальцбурга» – супергерой первого дня ЛЧ. Хет-трик за тайм!
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Игрок «Зальцбурга» установил рекорд ЛЧ, а клуб забил шесть мячей «Генку»
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:56, Вашингтон
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