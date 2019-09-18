Лига чемпионов
Pravda.Ru19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
19-летний норвежец Эрлинг Холанд стал героем первого тура Лиги чемпионов. Форвард "Зальцбурга" в своем дебютном матче в Лиге чемпионов сделал хет-трик.
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19-летний бомбардир «Зальцбурга» – супергерой первого дня ЛЧ. Хет-трик за тайм!
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