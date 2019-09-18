Лига чемпионов

MetaratingsMetaratings19-летний форвард «РБ Зальцбург» установил рекорд Лиги чемпионов

Форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд забил сразу три мяча до перерыва в игре первого тура группового этапа против «Генка». Ранее оформить хет-трик за первые 45 минут в дебютном матче не удавалось никому в истории турнира.
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19-летний норвежец сделал хет-трик в первом тайме дебютной игры в Лиге чемпионов. Это рекорд турнира

Sport24.ru15:59

19-летний бомбардир «Зальцбурга» – супергерой первого дня ЛЧ. Хет-трик за тайм!

Sports.ru18:17

«Ред Булл Зальцбург» – «Генк» — 6:2. Эрлинг Холанн сделал хет-трик за тайм

Чемпионат17:33

19-летний форвард «РБ Зальцбург» установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings16:08

«Зальцбург» за тайм забил «Генку» пять голов, Халанд оформил первый хет-трик группового этапа Лиги чемпионов

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Игрок «Зальцбурга» установил рекорд ЛЧ, а клуб забил шесть мячей «Генку»

Российская газета17:28

19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов

Pravda.Ru16:37
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:19, Вашингтон
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