Лига чемпионов
Metaratings19-летний форвард «РБ Зальцбург» установил рекорд Лиги чемпионов
Форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд забил сразу три мяча до перерыва в игре первого тура группового этапа против «Генка». Ранее оформить хет-трик за первые 45 минут в дебютном матче не удавалось никому в истории турнира.
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