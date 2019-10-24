Лига чемпионов
Газета.Ru19-летний игрок «Зальцбурга» повторил два рекорда Лиги чемпионов
19-летний нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холанд повторил два рекорда Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live. Форвард реализовал пенальти в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи", тем самым сравняв счет.
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Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
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В WhatsApp появилась новая функция
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Политика
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Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
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Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
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Кардиологи утверждают, что к 40 - 45, а нередко и к 35 годам у многих современных людей встречаются те или иные неполадки в сердечно-сосудистой системе.
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
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Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Технологии
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Специалисты предлагают использовать детектор лжи при отборе кандидатов в российский отряд космонавтов, чтобы выявлять скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников и ненормальных, говорится в последнем номере выпускаемого Центром подготовки космонавтов научного журнала "Пилотируемые полеты в космос".
Общество
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Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, Черышев забил
Испанская "Валенсия" сыграла вничью с французским "Лиллем" в выездном матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
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Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.