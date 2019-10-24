Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru19-летний игрок «Зальцбурга» повторил два рекорда Лиги чемпионов

19-летний нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холанд повторил два рекорда Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live. Форвард реализовал пенальти в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи", тем самым сравняв счет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах

Sport24.ru20:57

Холанн — 1-й игрок в истории ЛЧ, забивший шесть голов в трёх первых матчах

Чемпионат17:37

19-летний игрок «Зальцбурга» повторил два рекорда Лиги чемпионов

Газета.Ru18:46

19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи»

RT на русском17:47

Матчи «Зальцбурга» – главное шоу этой ЛЧ. 20 голов в трех турах!

Sports.ru20:19

19-летний Холанн — первый в истории ЛЧ игрок, забивший шесть голов в первых трех матчах турнира

Спорт-Экспресс16:45

Холанд забил пятый мяч в Лиге чемпионов-2019/20. Это повторение рекорда Дрогба

Советский спорт15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Происшествия

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Известия 16:30
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой

Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».
StarHit.ru 00:00
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Политика

Трамп пообещал снять санкции с Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что снимет с Турции санкции.
Lenta.ru 11:55
Экономика

Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Газета.Ru 22:04
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Кино

Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания 01:47
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК 05:29
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Здоровье

Жир на животе поможет убрать белковый завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
Общество

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
РБК 22:39
Кино

Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»

Piter.tv вчера в 08:30
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости 15:05
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Футбол

Почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ

«Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов, проведя два разных тайма.
RT на русском 18:11
Единоборства

Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова

Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru 12:10
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия

В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов

REGNUM 22:36
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Фигурное катание

Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты

Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт 14:09
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава: чистка сосудов это шарлатанство, а жить с «рабочим давлением» - все равно, что на пороховой бочке

Кардиологи утверждают, что к 40 - 45, а нередко и к 35 годам у многих современных людей встречаются те или иные неполадки в сердечно-сосудистой системе.
Комсомольская правда 11:30
Политика

Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости 20:34
Политика

Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Газета.Ru 22:38
Технологии

Кандидатов в космонавты предложили пропускать через детектор лжи

Специалисты предлагают использовать детектор лжи при отборе кандидатов в российский отряд космонавтов, чтобы выявлять скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников и ненормальных, говорится в последнем номере выпускаемого Центром подготовки космонавтов научного журнала "Пилотируемые полеты в космос".
РИА Новости 18:05
Общество

«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На одном из теневых ресурсов 13 октября появились персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленных с 2015 года, сообщает газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 18:13
Политика

AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53
Футбол

«Валенсия» упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, Черышев забил

Испанская "Валенсия" сыграла вничью с французским "Лиллем" в выездном матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:00
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное