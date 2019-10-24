Лига чемпионов
Газета.Ru19-летний игрок «Зальцбурга» повторил два рекорда Лиги чемпионов
19-летний нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холанд повторил два рекорда Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live. Форвард реализовал пенальти в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи", тем самым сравняв счет.
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