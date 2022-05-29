RT на русском19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в ШвецииСевероатлантический альянс столкнулся с трудностями при организации учений в Швеции в связи с приглашением турецких военных.RT на русском"Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель.РИА Новости"НАТО планирует большие военные учения для подготовки к войне с Россией", — рассказал Ставрос Атламазоглу в беседе с 19FortyFive.Pravda.Ru«Уникальной особенностью BALTOPS 22 является роль Швеции в проведении учений», — уточнил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Народные новостиЧитать далееСвернутьВоенное делоВоенное делоПятый каналПолитРоссияPravda.RuКомсомольская правдаРамблерiReactorПрофильЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаDiscover24Экономика сегодняYakutsk.ruREGNUMТелеканал 360°ГЛАС.RUГазета.RuНародные новостиПодробнее о событии19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в ШвецииRT на русском02:4619FortyFive: у НАТО возникли трудности при организации учений в Швеции с участием ТурцииРИА Новости02:05Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФPravda.Ru21:1419FortyFive: НАТО оказалось в неловкой ситуации из-за учений на территории ШвецииФАН01:4319FortyFive: НАТО попало в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФNVL22:1519FortyFive: Североатлантический альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФВоенное дело02:0419FortyFive: НАТО попало в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РоссиейПолитРоссиявчера в 16:06Показать ещёОценить742Поделиться