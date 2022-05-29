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19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в Швеции

Североатлантический альянс столкнулся с трудностями при организации учений в Швеции в связи с приглашением турецких военных.
RT на русском
"Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель.
РИА Новости
"НАТО планирует большие военные учения для подготовки к войне с Россией", — рассказал Ставрос Атламазоглу в беседе с 19FortyFive.
Pravda.Ru
«Уникальной особенностью BALTOPS 22 является роль Швеции в проведении учений», — уточнил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Народные новости

Подробнее о событии

19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в Швеции
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