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19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в Швеции

Североатлантический альянс столкнулся с трудностями при организации учений в Швеции в связи с приглашением турецких военных.
RT на русском
"Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель.
РИА Новости
«Уникальной особенностью BALTOPS 22 является роль Швеции в проведении учений», — уточнил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Народные новости
Также стало известно, что военные корабли США и Франции прибудут в Хельсинки на учения, которые пройдут в северной части Балтийского моря.
RT на русском

Подробнее о событии

19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в Швеции
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