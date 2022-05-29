RT на русском19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в ШвецииСевероатлантический альянс столкнулся с трудностями при организации учений в Швеции в связи с приглашением турецких военных.RT на русском"Участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах", — отметил обозреватель.РИА Новости«Уникальной особенностью BALTOPS 22 является роль Швеции в проведении учений», — уточнил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Народные новостиТакже стало известно, что военные корабли США и Франции прибудут в Хельсинки на учения, которые пройдут в северной части Балтийского моря.RT на русскомЧитать далееСвернутьВоенное делоВоенное делоПятый каналРЕН ТВПолитРоссияPravda.RuКомсомольская правдаРамблерiReactorYakutsk.ruПрофильЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаDiscover24Экономика сегодняREGNUMТелеканал 360°ГЛАС.RUНародные новостиПодробнее о событии19FortyFive: НАТО столкнулось с трудностями при организации военных учений в ШвецииRT на русском02:4619Fortyfive: НАТО оконфузилась из-за учений в Швеции с участием ТурцииРЕН ТВ02:3419FortyFive: НАТО попало в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РоссиейПолитРоссиявчера в 16:0619FortyFive: НАТО оказалось в неловкой ситуации из-за учений на территории ШвецииФАН01:4319FortyFive: блок НАТО столкнулся с трудностями при организации военных учений в ШвецииNVL22:15Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФPravda.Ru21:1419FortyFive: у НАТО возникли трудности при организации учений в Швеции с участием ТурцииРИА Новости02:05Показать ещёОценить849Поделиться