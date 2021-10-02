Смартфоны Google Pixel смогут начать записывать видео в экстренных ситуациях

Функция записи активируется при пятикратном нажатии на кнопку питания, при этом смартфоном можно продолжать пользоваться — на экране будет видно лишь уведомление о том, что идёт съёмка видео.