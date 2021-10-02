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19Fortyfive: США следует отомстить России за случаи «гаванского синдрома» у американцев

Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер предложил отомстить России из-за проявлений "гаванского синдрома" у американцев.
РИА Новости
Киллмейер напомнил о недавнем случае данного заболевания у одного из сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который сопровождал главу ведомства Билла Бернса в ходе поездки в Индию.
Комсомольская правда
По мнению колумниста, случаи недомогания у американских госслужащих за границей, называемые "гаванским синдромом", происходят не без "вмешательства извне".
РИА Новости
Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м.
РИА Новости

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19Fortyfive: США следует отомстить России за случаи «гаванского синдрома» у американцев
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