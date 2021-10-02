Киллмейер напомнил о недавнем случае данного заболевания у одного из сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который сопровождал главу ведомства Билла Бернса в ходе поездки в Индию.
Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода "Северный поток — 2" и, тем самым, провоцируя своеобразный кадровый кризис, пишет New York Times.
Как сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle, на некоторых участках в Берлине возник хаос — не хватало бюллетеней, избиратели выстроились в длинные очереди и некоторые смогли проголосовать уже после закрытия участков, когда стали известны первые неофициальные результаты.