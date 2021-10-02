Киллмейер напомнил о недавнем случае данного заболевания у одного из сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который сопровождал главу ведомства Билла Бернса в ходе поездки в Индию.
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, у оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, - 31,23% голосов.
На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве.
По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.