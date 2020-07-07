Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar. По информации источника, изначально COVID-19 заболел защитник "Царско село" Мартин Кавдански.
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Болгарский футболист заразил 19 игроков коронавирусом из-за ошибки лабораторного теста

Metaratings01:42

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Sport24.ru00:57

19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

Газета.Ru00:50

В Болгарии из-за лабораторной ошибки 19 игроков заразились коронавирусом

Soccer.ruвчера в 23:53

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Спорт-Экспрессвчера в 23:22

19 футболистов заразились коронавирусом по ходу матча из-за лабораторной ошибки

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Лабораторная ошибка привела к заражению 19 игроков коронавирусом по ходу матча

Матч ТВвчера в 20:38
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Известия вчера в 23:52
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В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация

В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
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Общество

В Саратовской области выявили ещё 95 случаев заражения коронавирусом

Саратов, 7 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 95 пациентов.
REGNUM 03:04
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Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Космос

Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Красной планете

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о старте «летнего путешествия» марсохода Curiosity по Красной планете, сопроводив анонс публикацией новой панорамы с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment.
3DNews 02:45
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Кино

Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане

РИА Новости вчера в 23:26
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Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
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Политика

Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины

Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Газета.Ru вчера в 16:10
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Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском вчера в 12:54
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Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

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Политика

В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
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Общество

Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге

Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
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Здоровье

Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

BFM.ru вчера в 11:19
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Общество

На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг

Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.
Российская газета 02:24
Культура

Михайлов отрецензировал памятник Советскому солдату под Ржевом

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом 30.06.
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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС вчера в 04:42
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Игры

Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ вчера в 11:05
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Общество

В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
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Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

Зачем ЗТЗ решила купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северного потока-2" и "Силы Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал снижать заказы на поставку труб.
РБК 02:00
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
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Политика

Путин указал на «мину замедленного действия» в Конституции СССР

Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза и монопольное право компартии на власти стали минами замедленного действия.
9111.ru 05 июля в 07:48
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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