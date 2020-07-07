19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar. По информации источника, изначально COVID-19 заболел защитник "Царско село" Мартин Кавдански.

Здоровье Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2. 4

Общество Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. 48

Политика Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах. 1

Здоровье Витамин D снижает риск развития болезней сердца По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается. 90

Политика Власти США изучают возможность блокировки TikTok на своей территории Власти США рассматривают вопрос о блокировке китайской социальной сети TikTok в стране из-за того, что приложение, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР. 9

Авто Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.

Экономика В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о продлении действия налоговых каникул для ряда индивидуальных предпринимателей из-за пандемии коронавируса до 2022 года.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС. 1

Политика Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме Прокуратура Боливии предъявила официальное обвинение бывшему президенту страны Эво Моралесу в терроризме.

Экономика Перечислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года. 1

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 июля. 4

Экономика Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо. 221

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,6K

Общество Опрос показал смену связанных с коронавирусом страхов россиян В середине мая эксперты Социологического антикризисного центра пришли к выводу, что россияне стали меньше опасаться, что они или их родственники заразятся коронавирусом. 2