Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar. По информации источника, изначально COVID-19 заболел защитник "Царско село" Мартин Кавдански.
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Лабораторная ошибка привела к заражению 19 игроков коронавирусом по ходу матча

Матч ТВвчера в 20:38

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Sport24.ru00:57

19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

Газета.Ru00:50

В Болгарии из-за лабораторной ошибки 19 игроков заразились коронавирусом

Soccer.ruвчера в 23:53

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Спорт-Экспрессвчера в 23:22

19 футболистов заразились коронавирусом по ходу матча из-за лабораторной ошибки

Чемпионатвчера в 23:17

Болгарский футболист заразил 19 игроков коронавирусом из-за ошибки лабораторного теста

Metaratings01:42
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Здоровье

Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
4
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
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Политика

Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая

Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
РБК 00:00
1
Армия и оружие

ВМФ РФ получит новый фрегат «Адмирал Касатонов» в июле 2020 года

Завод «Северная верфь» планирует передать ВМФ РФ первый фрегат «Адмирал Касатонов» в начале июля 2020 года.
Слово и Дело вчера в 02:57
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Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Политика

Власти США изучают возможность блокировки TikTok на своей территории

Власти США рассматривают вопрос о блокировке китайской социальной сети TikTok в стране из-за того, что приложение, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.
Газета.Ru 00:56
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Авто

Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году

Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
SpeedMe вчера в 23:38
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение вчера в 01:45
Происшествия

В Атланте протестующие против расизма убили чернокожую девочку

Московский Комсомолец вчера в 09:40
7
Политика

Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ

Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
24
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
2,6K
Политика

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС вчера в 16:29
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,8K
Экономика

В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о продлении действия налоговых каникул для ряда индивидуальных предпринимателей из-за пандемии коронавируса до 2022 года.
Газета.Ru 01:27
Политика

США потратят $350 тыс. на продвижение американской культуры в России

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:45 — REGNUM Жителей России ознакомят с историей, культурой и политикой США в рамках проектов, на которые американский Госдепартамент намерен выделить до $350 тыс.
REGNUM 01:45
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
1
Политика

Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме

Прокуратура Боливии предъявила официальное обвинение бывшему президенту страны Эво Моралесу в терроризме.
РБК вчера в 23:09
Экономика

Перечислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках

Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:40
1
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 июля.
RT на русском 01:23
4
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
5
Единоборства

Порье хочет во второй раз провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

Metaratings вчера в 14:55
Общество

Россияне разочаровались в отдыхе на отечественных курортах

Российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru вчера в 06:00
64
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,6K
Общество

Опрос показал смену связанных с коронавирусом страхов россиян

В середине мая эксперты Социологического антикризисного центра пришли к выводу, что россияне стали меньше опасаться, что они или их родственники заразятся коронавирусом.
РБК 01:20
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Космос

В ночь на воскресенье жители Мордовии смогут увидеть парад планет

В ночь с субботы на воскресенье состоится парад планет.
МордовМедиа 04 июля в 02:36
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Здоровье

Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.
Ведомости вчера в 17:06
1
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