Коронавирус
Прокопьевск.ру19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Кузбассе
19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Кузбассе за минувшие сутки:Кемерово – 7, Новокузнецк – 7, Белово – 4, Беловский МР – 1.1 пациент выздоровел: Калтан – 1.В целом в Кузбассе 256 человек вылечились от коронавируса.
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Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Автоновости дня вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
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Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:24
Общество
Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
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Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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РИА Новости 03:32
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Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
РИА Новости 01:38
Происшествия
В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке
Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:10
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
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Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками
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Известия вчера в 23:17
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана.
Piter.tv вчера в 08:32
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Происшествия
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль
В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
Российская газета 03:17
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Жителям Свердловской области купаться разрешили в Шарташе
В Свердловской области пригодными для купания оказались только два водоёма. Об этом сообщили в отделении местного Роспотребнадзора.
Вестник 04:20
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
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В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам
Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
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В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в «Ведьмаке 3»
Разработчики считают, что скачок в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 после «Ведьмаке 3» сопоставим с различием дизайна уровней в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3». В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в третьем «Ведьмаке».
Cyber.sports.ru 03:46
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Владимирская область застряла на плато по коронавирусу
Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
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На Украине назвали способ ударить по Сибири
Lenta.ru вчера в 17:09
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину
Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
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