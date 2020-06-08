Коронавирус

Прокопьевск.руПрокопьевск.ру19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Кузбассе

19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Кузбассе за минувшие сутки:Кемерово – 7, Новокузнецк – 7, Белово – 4, Беловский МР – 1.1 пациент выздоровел: Калтан – 1.В целом в Кузбассе 256 человек вылечились от коронавируса.
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Названы территории Кузбасса, где выявлены новые случаи заражения COVID-19

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