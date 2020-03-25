Политика
Lenta.ruГолосование по поправкам в Конституцию начнется 1 апреля
С 1 апреля в труднодоступных местах начнется голосование отдельных групп граждан по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
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Левый Фронт потребовал переноса голосования по поправкам в Конституцию
Свободная Пресса22 марта в 10:45
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
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Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент Владимир Путин выступил перед гражданами с обращением в связи с ситуацией с коронавирусом и экономическим кризисом.
Космос
Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
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Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.
Здоровье
Выявлено смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Политика
Путин: Меры против коронавируса в России дадут результат, если мы проявим сплочённость
Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты в России по противодействию коронавирусу, дадут результат, если граждане проявят сплочённость: если государство и всё российское общество будут действовать вместе.
Политика
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Здоровье
В Одесскую область коронавирус прибыл из США — Куцый
Отмечается, что молодой человек 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе, недавно прибыл из США.
Финансы
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Гаджеты
Apple обновила iPhone и iPad до iOS 13.4
Купертино, США, 25 марта 2020, 14:41 — REGNUM Обновление операционных систем до iOS 13.4 и iPadOS 13.4 для iPhone, iPad, Mac и Apple TV выпустила компания Apple.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Происшествия
На Кубани почти 6 тысяч человек прошли проверку на коронавирус
На Кубани 232 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, всего в регионе по-прежнему остаются только пять подтвержденных случаев заболевания, сообщает "Кубань 24".
Политика
По всей Украине ввели режим ЧС на 30 дней
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Авто
Polestar запускает в серию новую модель
Первой с конвейера китайского завода сойдет модель Launch Edition с двумя электромоторами, батареей на 78 кВт-ч и суммарной мощностью силовой установки в 402 л.с. Стоимость ее составит от 63 000 долларов.
Происшествия
В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества
Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Эксперты составили рейтинг бюджетных автомобилей, способных без поломок преодолеть свыше 400 тысяч километров.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Общество
У принца Чарльза обнаружили коронавирус
У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.