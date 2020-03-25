Политика

Lenta.ruLenta.ruГолосование по поправкам в Конституцию начнется 1 апреля

С 1 апреля в труднодоступных местах начнется голосование отдельных групп граждан по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
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