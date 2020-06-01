1 июля будет объявлено выходным днем в связи с днем голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова. "Первого числа будет выходной в соответствии с законом", - сказал Крашенинников.

1 июля будет объявлен выходным днем в России

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