Политика

Слава труду (Бавлы)Слава труду (Бавлы)1 июля будет объявлен выходным днем в России

1 июля будет объявлено выходным днем в связи с днем голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова. "Первого числа будет выходной в соответствии с законом", - сказал Крашенинников.
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В России 1 июля объявят выходным

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Песков: день голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля может стать нерабочим

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День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

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День голосования по Конституции сделают выходным

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Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
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Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
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