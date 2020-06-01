Политика
Слава труду (Бавлы)1 июля будет объявлен выходным днем в России
1 июля будет объявлено выходным днем в связи с днем голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова. "Первого числа будет выходной в соответствии с законом", - сказал Крашенинников.
Читать в источнике
Оценить323
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Наука
Названа причина меньшей уязвимости детей к коронавирусу
После попадания в легкие коронавирус, как и другие респираторные инфекции, выделяет шиповидные белки, за счет которых прикрепляется к рецепторам АСЕ2 некоторых типов клеток в дыхательной системе.
NewInform 11:21
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В Вашингтоне введен комендантский час
О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter.
RuNews24.ru 09:43
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Наука
Маски с электрическими полями испытали против коронавирусов
Речь шла о маске из специальной ткани со вкраплениями точек серебра и цинка.
Газета DAILY 30 мая в 11:13
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Гаджеты
Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара.
Megaobzor.com 11:06
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Общество
В Москве провели более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Около 200—250 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции проведено в Москве.
RT на русском 12:24
Происшествия
В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Россия ответила на обвинения в причастности к беспорядкам в США
Россия не имеет отношения к проходящим в США беспорядкам.
Lenta.ru 04:55
Общество
Владимир Путин поздравил многодетную семью из Самарской области
Сегодня Президент Владимир Путин лично поздравил многодетную семью с Днём защиты детей.
ГТРК Самара 08:12
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Здоровье
Шахтинский психоневрологический интернат закрыли на карантин
Психоневрологический интернат в Шахтах закрыли на карантин, сообщили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации по коронавирусу.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:13
Общество
Столичная полиция задержала еще двух активисток
В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову.
Росбалт 12:30
Общество
Чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал протесты в США
ИА Красная Весна 07:14
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Авто
В новом КоАП появится штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
Общество
Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором
Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.
Афиша Daily 11:45
Общество
В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение
Областная газета вчера в 13:55