Политика

СургутИнформТВСургутИнформТВ1 июля в России объявят выходным днем

День голосования за поправки в Конституцию России объявят выходным. Это подтвердил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Напомним, буквально час назад была утверждена дата голосования.
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День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

Интерфакс12:11

В России 1 июля объявят выходным

РБК10:27

День голосования по поправкам к Конституции будет выходным

Коммерсантъ10:14

День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

РИА Новости10:23

В России объявят 1 июля выходным днём

RT на русском10:17

1 июля объявили выходным днем

НГС10:23

Песков: день голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля может стать нерабочим

ТАСС10:04
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В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
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Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
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В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
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Кьеллини о гибели Джорджа Флойда: «Как я могу объяснить своим дочерям, что произошло? Все жизни имеют значение»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде.
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Российская газета 14:26
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Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
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Общество

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Российская газета 08:24
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По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.
Vprognoze.ru 13:57
Футбол

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня перенесенными матчами

Текущий чемпионат Италии по футболу будет возобновлен 20 июня матчами, перенесенными с февраля и марта, 27-й тур пройдет 22-24 июня, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 14:10
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Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
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Авто

Haval представил тизеры нового внедорожника в стиле G-Class

Судя по фотографиям, машина имеет некоторое внешнее сходство с последними версиями Mercedes-Benz G-Class.
Car.ru вчера в 03:57
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Политика

Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:04
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Газета.Ru 11:50
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Общество

Посольство РФ призвало россиянам избегать мест акций протеста в США

РЕН ТВ 15:31
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Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
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Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
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Музыка

Клип группы Little Big выиграл премию за самое трэшовое видео

Клип на песню российской группы Little Big на песню Go Bananas получил немецкую премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео».
Mockva.ru 05:55
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Происшествия

Железнодорожный мост обрушился под Мурманском

Железнодорожный аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился.
RT на русском 08:50
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Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал, как подросли его дети

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Происшествия

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
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Происшествия

В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе.
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Эскизы малыша Йоды появились в сети

Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
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Футбол

Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов

Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
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Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
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Общество

У здания столичного управления МВД продолжаются задержания пикетчиков

У здания московского управления МВД на Петровке, 38, продолжают задерживать участников одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста и политика Ильи Азара.
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