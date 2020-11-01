1 млн роботов планируется поставить для нефтегазового сектора РФ к 2030 году
"Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 г. спрос может превысить более 1 млн роботов", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что ведомство займется разработкой дорожной карты по роботизации указанного сектора.В источнике
С чего всё началось
Более 1 млн роботов могут поставить для нефтегазовой отрасли РФ к 2030 году
Минэнерго России подготовит к первому кварталу 2021 года концепцию роботизации нефтегазовой отрасли, спрос которой оценивается более чем в 1 млн роботов.
ТАСС10:48
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