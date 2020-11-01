"Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 г. спрос может превысить более 1 млн роботов", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что ведомство займется разработкой дорожной карты по роботизации указанного сектора.

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