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Газета.Ru
Газета.Ru

1 млн роботов планируется поставить для нефтегазового сектора РФ к 2030 году

Газета.Ru
Москва 24
Реальное время
News.ru
Вестник Кавказа
"Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 г. спрос может превысить более 1 млн роботов", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что ведомство займется разработкой дорожной карты по роботизации указанного сектора.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Более 1 млн роботов могут поставить для нефтегазовой отрасли РФ к 2030 году

Минэнерго России подготовит к первому кварталу 2021 года концепцию роботизации нефтегазовой отрасли, спрос которой оценивается более чем в 1 млн роботов.
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1 млн роботов планируется поставить для нефтегазового сектора РФ к 2030 году

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