Через месяц запустят основной маршрут — через Сербию. Снижение поставок идет по всем направлениям экспорта российской компании в Европу, кроме «Северного потока». С 1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию из «Турецкого потока» — через Румынию.
Как говорится в прогнозе, в итоге в первом квартале 2023-го в экономике может начаться масштабный кризис, сопоставимый с ситуацией в 2008-2009 годах — с "длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением".
Вице-премьер отметила, что выплата в 10 тыс. рублей военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов и органов безопасности, а также выплата в 15 тыс. рублей военнослужащим начнет осуществляться со следующей недели.
По информации источника, нидерландец может быть наказан за обгон во время второй свободной практики в момент, когда на трассе появились красные флаги из-за остановки гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, у которого возникли проблемы с двигателем.
Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает о взятии под свой контроль города Чарикар, центра провинции Парван к северу от Кабула, и о том, что в результате боев в Панджшере "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери.
Читатели интернет-портала Yahoo News Japan призвали к «безжалостным» действиям против России после слов главы МИД Сергея Лаврова, выступившего против совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.