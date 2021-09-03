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1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию через Румынию из «Турецкого потока»

С 1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию из «Турецкого потока» через Румынию.
Lenta.ru
По данным медиа, в первые дни сентября на точке выхода «Чанадпалота» на границе двух стран поставки газа упали до нуля, когда в августе составляли 4,6 миллиона кубометров в сутки.
Lenta.ru
Однако было выкуплено лишь 5,2 миллиона кубометров.
Lenta.ru
Через месяц будет запущен основной маршрут, через Сербию.
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С чего всё началось

«Газпром» остановил поставки в Венгрию из «Турецкого потока»
Через месяц запустят основной маршрут — через Сербию. Снижение поставок идет по всем направлениям экспорта российской компании в Европу, кроме «Северного потока». С 1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию из «Турецкого потока» — через Румынию.
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