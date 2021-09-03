Ферстаппена могут оштрафовать за обгон под красными флагами после остановки Хэмилтона

По информации источника, нидерландец может быть наказан за обгон во время второй свободной практики в момент, когда на трассе появились красные флаги из-за остановки гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, у которого возникли проблемы с двигателем.