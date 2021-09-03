Руководители отдела вакцин FDA одновременно подали в отставку

По сведениям издания биотехнологической отрасли Endpoints News, руководители отдела вакцин уходят, поскольку они недовольны тем, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и их консультативный комитет участвуют в принятии решений, которые, по их мнению, должны приниматься FDA.