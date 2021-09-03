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1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию через Румынию из «Турецкого потока»

С 1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию из «Турецкого потока» через Румынию.
Lenta.ru
По данным медиа, в первые дни сентября на точке выхода «Чанадпалота» на границе двух стран поставки газа упали до нуля, когда в августе составляли 4,6 миллиона кубометров в сутки.
Lenta.ru
Сообщается, что остановка доставки российского газа через Румынию в Венгрию подтверждается и результатами аукциона, который в августе проводил болгарский оператор «Булгартрансгаз».
Lenta.ru
Однако было выкупилено лишь 5,2 миллиона кубометров.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Газпром» остановил поставки в Венгрию из «Турецкого потока»
Общественная служба новостей15:09
1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию через Румынию из «Турецкого потока»
Lenta.ru14:46
В «Газпроме» остановили поставки в Венгрию из «Турецкого потока» через Румынию
RuNews24.ru14:42
«Газпром» остановил поставки в Венгрию из «Турецкого потока» через Румынию
ГЛАС.RU13:25
«Газпром» прекратил поставки газа в Венгрию из «Турецкого потока»
ИАНЕД13:02
«Газпром» остановил поставки в Венгрию из «Турецкого потока»
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