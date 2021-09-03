По сведениям издания биотехнологической отрасли Endpoints News, руководители отдела вакцин уходят, поскольку они недовольны тем, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и их консультативный комитет участвуют в принятии решений, которые, по их мнению, должны приниматься FDA.
Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении компании Uniswap Labs - разработчика крупнейшей децентрализованной криптовалютной биржи Uniswap - на фоне усиления контроля за рынками.