Происшествия

Вести.RuВести.Ru200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Lenta.ru12:44

СМИ: Сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета по пути из Казани в Москву

БИЗНЕС Online06:14

«Я не умру в туалете»: сын Никаса Сафронова застрял в уборной самолета

РЕН ТВ08:53

Известный пианист Лука Сафронов застрял в унитазе на рейсе Казань-Москва

ProKazan.ru07:00

Сын Никаса Сафронова после выступления в Дербышках застрял в туалете самолета

Inkazan06:54

Лука Сафронов: Потрачу все силы, чтобы найти автора видео и подам на него в суд

Kazanfirst.ru10:56

«Я не умру в туалете». Сын Никаса Сафронова на рейсе из Казани в Москву застрял в унитазе самолета

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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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