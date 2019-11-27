Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Один из пассажиров решил снять происходящее на видео и разместить в сети. На кадрах ролика видно, как 29-летний мужчина, страдающий от лишнего веса, застрял в унитазе и не может самостоятельно встать. «Я не умру в туалете!» — кричит Затравкин.
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с чего всё началось

Адвокат Жорин сомневается, что сын Сафронова подаст в суд на выложивших ролик из самолета

Сын живописца Никаса Сафронова Лука заявил, что собирается подать в суд на людей, опубликовавших ролик с его участием. На видео молодой человек, страдающий от лишнего веса, не может выбраться из кабинки туалета в самолете. Помочь ему смогли лишь вовремя подоспевшие бортпроводники.
Народные новости03:16

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Сын Сафронова не будет судиться из-за видео в туалете, заявил адвокат

РИА Новости18:56

«Я не умру в туалете»: сын Никаса Сафронова застрял в уборной самолета

РЕН ТВвчера в 08:53

Застрявший в унитазе сын Сафронова признался в новом страхе перед туалетами

Lenta.ru09:21

Адвокат Жорин оценил перспективы иска сына художника Сафронова к автору скандального видео из самолета

Пятый канал09:37

Сын Никаса Сафронова рассказал о новом страхе после того, как застрял в туалете самолета

URA.Ru08:18

Автор видео с застрявшим в туалете Сафроновым поступил некрасиво. Или нет?

Телеканал 360°05:25

Адвокат заявил, что сын Сафронова вряд ли пойдёт в суд из-за видео с самолёта

Life.ru19:20
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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