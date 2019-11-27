Происшествия
Lenta.ruСын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Один из пассажиров решил снять происходящее на видео и разместить в сети. На кадрах ролика видно, как 29-летний мужчина, страдающий от лишнего веса, застрял в унитазе и не может самостоятельно встать. «Я не умру в туалете!» — кричит Затравкин.
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с чего всё началось
Сын живописца Никаса Сафронова Лука заявил, что собирается подать в суд на людей, опубликовавших ролик с его участием. На видео молодой человек, страдающий от лишнего веса, не может выбраться из кабинки туалета в самолете. Помочь ему смогли лишь вовремя подоспевшие бортпроводники.Народные новости03:16
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