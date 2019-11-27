Происшествия

Вести.RuВести.Ru200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

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URA.Ru06:23
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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