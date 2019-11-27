Происшествия
Вести.Ru200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.
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