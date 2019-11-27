Происшествия

Вести.RuВести.Ru200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.
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Сын Никаса Сафронова намерен судиться с автором видео из туалета самолета

Газета.Ru19:46

СМИ: Сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета по пути из Казани в Москву

БИЗНЕС Online06:14

Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент

РИА Новости19:14

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Lenta.ru12:44

«Я не умру в туалете»: сын Никаса Сафронова застрял в уборной самолета

РЕН ТВ08:53

Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова будет судиться с автором видео с его участием

URA.Ru19:25

«Я не умру в туалете». Сын Никаса Сафронова на рейсе из Казани в Москву застрял в унитазе самолета

Вечерняя Казань05:54
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По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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