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Вести.Ru200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.
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Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
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Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
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Жизнь россиян изменится с 1 декабря
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
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Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
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Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
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Курский хор пенсионеров стал лауреатом Всероссийского конкурса
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
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Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
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Происшествия
Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе
Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
Политика
Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях
По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
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Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Армия и оружие
Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии
Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.
Хоккей
«Ак Барс» одержал седьмую победу кряду, обыграв по буллитам «Сибирь»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней арены в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь" – 2:1 Б. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала седьмой кряду.
Футбол
Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России
Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов
"Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования", - говорится в тексте документа.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника долга в 2 млрд рублей
Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 млрд рублей с ранее работавшей дворником жительницы Воскресенска Светланы Бодровой.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
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СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл
Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
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Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, Honor также представил свои новые смарт-часы — Watch Magic 2. Новинка доступна в двух вариациях: 42 и 46 мм.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.