Происшествия

Вести.RuВести.Ru200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.
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Лука Сафронов: Для меня это репутационная трагедия

Kazanfirst.ruвчера в 23:18

«Я не умру в туалете». Сын Никаса Сафронова на рейсе из Казани в Москву застрял в унитазе самолета

Вечерняя Казаньвчера в 05:54

Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова будет судиться с автором видео с его участием

URA.Ruвчера в 19:25

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Lenta.ruвчера в 12:44

«Я не умру в туалете»: сын Никаса Сафронова застрял в уборной самолета

РЕН ТВвчера в 08:53

СМИ: Сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета по пути из Казани в Москву

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:14

Сын Никаса Сафронова намерен судиться с автором видео из туалета самолета

Газета.Ruвчера в 19:46
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК вчера в 19:03
Общество

Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс

Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
РИА Новости вчера в 15:09
Футбол

Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
Спорт-Экспресс вчера в 19:01
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 26 ноября в 07:12
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ вчера в 05:42
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд 26 ноября в 10:14
Общество

Росстандарт назвал долю некачественного бензина на заправках в Бурятии

Росстандарт составил карту нарушений в сфере розничной продажи автомобильного топлива на АЗС в регионах России, попала туда и Бурятия.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 18:47
Футбол

Тайное совещание по реформе формата чемпионата России. Инсайды Егорова

По информации «СЭ», в середине ноября в премьер-лиге состоялось секретное совещание, на котором рассматривались вопросы реформирования структуры проведения турнира РПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 09:15
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Хоккей

«Питтсбург» дома обыграл «Ванкувер». Малкин набрал 5 очков

По 4 очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3).
Чемпионат вчера в 22:06
Хоккей

Панарин повторил достижение Мессье 25-летней давности

Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» с подобным достижением со времён Марка Мессье (сезон-1993/94).
Чемпионат вчера в 20:41
Армия и оружие

Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
REGNUM вчера в 19:45
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Известия вчера в 16:34
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости вчера в 09:50
Авто

Фото новой Lada 4x4 появились в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Новые автомобили 25 ноября в 05:25
Происшествия

В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру вчера в 16:51
Политика

Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС вчера в 18:20
Общество

В России побит рекорд по количеству вакантных рабочих мест

Впервые за три года побит рекорд по числу открытых вакансий в России. Сейчас их количество составляет 1,1 миллиона.
Политическая Экспертиза вчера в 01:41
Энергетика

Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

По данным торгов, к 06.30 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,3%, до 62,80 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:32
Наука

СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии

В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".
РИА Новости вчера в 23:09
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Журнал Авто.ру 25 ноября в 08:34
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com вчера в 08:23
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Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

ТАСС вчера в 19:41
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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Авто

Mazda начинает продажи Mazda3 с инновационным двигателем

В представительстве компании Mazda сообщили о старте продаж Mazda3 с новым двигателем.
Новые автомобили 26 ноября в 22:54
Армия и оружие

Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии

Российская газета вчера в 21:18
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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