Армия и оружие

Вести.RuВести.Ru200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС. Колонны идут к Идлибу и Алеппо.
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Турция перебрасывает танки к сирийскому Идлибу, сообщает СМИ

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