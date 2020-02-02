Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС. Колонны идут к Идлибу и Алеппо.

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

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