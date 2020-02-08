Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана). Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке заболевания в казино L'Auberge.
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В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

РБКвчера в 23:02

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

RT на русскомвчера в 22:29

В американском казино 200 человек заразились норовирусом

РЕН ТВвчера в 21:08

В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

Российская газетавчера в 21:46

Вспышка норовируса в США поразила 200 человек

REGNUMвчера в 21:23

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

Вести.Ruвчера в 21:53

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

РИА Новостивчера в 21:04
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В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
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Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
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Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
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В Ярославле прошел митинг за отставку мэра

Коммерсантъ 06:06
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В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
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Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
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Президент «Баварии» назвал Роналду старым

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
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Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
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Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
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Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
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В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище

В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

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В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»

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