В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана). Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке заболевания в казино L'Auberge.

В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

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