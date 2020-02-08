Общество
Российская газетаВ США двести человек заразились норовирусом после посещения казино
В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана). Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке заболевания в казино L'Auberge.
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Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Общество
В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов
В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
Хоккей
Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге
Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Общество
В Ярославле прошел митинг за отставку мэра
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 563
За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа в Китае скончались 73 человека.
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Фигурное катание
Валиева передала привет Лью. И превзошла Медведеву, Загитову и Трусову
В 2015 году было 205,05 балла у Евгении Медведевой. Через год — 210,04 у Полины Цурской. В 2017-м Алина Загитова набрала уже 216,82.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов «контролировал» роды жены по видеосвязи
Футболист Дмитрий Тарасов впервые увидел новорожденную дочь по видеосвязи.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Футбол
Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства Медведева
Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин заснял Валерию в домашнем халате и без макияжа
Nation News писало: продюсер Иосиф Пригожин и муж певицы Валерии, рассказал подписчикам, как он поругался с женой из-за напольных весов.
Наука
Установлено, как комары находят цель для укуса
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Происшествия
В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище
В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Общество
Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Политика
В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении «Роснефти», заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.