Экономика

Алтайская правдаАлтайская правда200 млрд рублей регионам: что пообещал Путин в четвертом обращении

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В-четвертых, 23 млрд рублей президент выделил авиаотрасли. Данный средства рассчитаны на лизинг авиатехники, пополнение оборотных средств, зарплаты, оплату стоянки воздушных судов. Напомним, Владимир Путин до этого в течение месяца трижды выступал с обращением.
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200 млрд рублей регионам: что пообещал Путин в четвертом обращении

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Владимир Путин поручил выделить 223 млрд рублей на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии

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