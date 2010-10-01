Экономика
Алтайская правда200 млрд рублей регионам: что пообещал Путин в четвертом обращении
В-четвертых, 23 млрд рублей президент выделил авиаотрасли. Данный средства рассчитаны на лизинг авиатехники, пополнение оборотных средств, зарплаты, оплату стоянки воздушных судов. Напомним, Владимир Путин до этого в течение месяца трижды выступал с обращением.
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Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
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Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название
«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия 05:02
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Общество
Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели
В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru 11:04
Происшествия
Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным
Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
РИА Новости 19:29
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Астронавтов миссии «Аполлон-13» спасли наручные часы
Спасательная шлюпка После взрыва астронавты переместились в лунный модуль, использовав его как спасательную шлюпку.
Grazia вчера в 08:39
Общество
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Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек
Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в США превысило 650 тысяч, сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других данных.
РИА Новости 16:07
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
Армия и оружие
Разведку у границ РФ за неделю провели 24 самолета-разведчика
У границ России за неделю зафиксировано присутствие 24 иностранных самолетов, ведущих разведку.
Известия 19:46
Общество
Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек
В общежитии мигранты не будут соблюдать изоляцию, считает он.
РБК 12:38
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Общество
ФСБ провела обыски у родственников депутата ЗС ПК Юлии Толмачевой
В четверг, 16 апреля, у родственников депутата Законодательного собрания Приморья Юлии Толмачёвой (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) прошли совместные обыски краевого следкома и УФСБ.
ВЕСТИ: Приморье 07:40
Авто
Ограничила скорость новых автомобилей Volvo
Компания Volvo планирует искусственно занизить максимальную скорость своих автомобилей, чтобы минимизировать риски ДТП, сообщает Autocar.
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Футбол
Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из „Локомотива“»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего игрока столичной команды Александра Алиева о ней.
Sport24.ru 06:13
Футбол
Дзюба рассказал о драке между Мамаевым и Глушаковым на Евро-2016
Metaratings вчера в 15:51
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
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REGNUM 12:42
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 06:38
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось более чем вдвое, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости 14 апреля в 17:37
Единоборства
Бой Фергюсона с Гэтжи может пройти 9 мая
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату проведения следующего турнира UFC 249 — 9 мая.
Телеканал 360° вчера в 01:37