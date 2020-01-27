Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ2019-nCoV пошел по пищевой цепочке

По итогам января — ноября 2019 года поставки выросли на 23,7%, до $2,72 млрд, сообщили "Ъ" в Российском экспортном центре со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
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2019-nCoV пошел по пищевой цепочке

Коммерсантъвчера в 18:09

Дайджест российских СМИ – 27 января

ПРАЙМ26 января в 20:31
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Здоровье

В Китае выявлен больной коронавирусом мальчик без симптомов

В Китае медики обнаружили 10-летнего мальчика, у которого не проявлялось явных симптомов короновируса, однако он был болен и мог заразить окружающих.
BFM.ru вчера в 13:38
Политика

Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Lenta.ru вчера в 05:35
Политика

Белый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона

В письме, которое глава по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт отправила адвокатам Болтона, в частности, говорится, что рукопись «не может быть опубликована или иным образом раскрыта, пока из неё не будет удалена засекреченная информация».
RT на русском вчера в 21:33
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
REGNUM вчера в 13:59
Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 17:59
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Происшествия

На Сахалине на отколовшейся льдине оказались около 600 рыбаков

На Сахалине от берега оторвало льдину, на которой находились около 600 рыбаков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
МИР 24 28 января в 02:55
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 28 января в 05:44
Политика

Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:53
Кино

Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»

Позже стало известно, что этого персонажа не будет, а причину отсутствия объяснила сама актриса.
Актуальные Новости 28 января в 08:16
Гаджеты

Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
UfaTime.ru 28 января в 15:25
Общество

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
РИА Новости вчера в 19:33
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

РИА Новости вчера в 12:01
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Хоккей

Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
РИА Новости вчера в 23:27
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости 28 января в 13:20
Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда вчера в 11:47
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag вчера в 03:01
Армия и оружие

США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды

Соединенные Штаты приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2.
ТК Звезда вчера в 22:43
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за граффити с призывами к теракту

В Петербурге Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу уроженцев Киргизии Мухаммадазиза Ишматова и Исломбека Парпиева — их подозревают в вандализме и публичном призыве к теракту.
Петербургский дневник вчера в 15:40
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

REGNUM вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Николаев назвал размер пенсии народного артиста России

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Вечерняя Москва вчера в 09:25
Общество

С 1 февраля увеличатся выплаты для ветеранов и инвалидов

С 1 февраля 2020 года повысится размер ежемесячных денежных выплат для льготников.
ФедералПресс 28 января в 21:49
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

Газета.Ru вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 28 января в 05:07
Общество

МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
РБК вчера в 23:27
Происшествия

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС вчера в 02:31
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