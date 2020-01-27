Экономика
Коммерсантъ2019-nCoV пошел по пищевой цепочке
По итогам января — ноября 2019 года поставки выросли на 23,7%, до $2,72 млрд, сообщили "Ъ" в Российском экспортном центре со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
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Здоровье
В Китае выявлен больной коронавирусом мальчик без симптомов
В Китае медики обнаружили 10-летнего мальчика, у которого не проявлялось явных симптомов короновируса, однако он был болен и мог заразить окружающих.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Политика
Белый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона
В письме, которое глава по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт отправила адвокатам Болтона, в частности, говорится, что рукопись «не может быть опубликована или иным образом раскрыта, пока из неё не будет удалена засекреченная информация».
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Происшествия
На Сахалине на отколовшейся льдине оказались около 600 рыбаков
На Сахалине от берега оторвало льдину, на которой находились около 600 рыбаков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Кино
Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»
Позже стало известно, что этого персонажа не будет, а причину отсутствия объяснила сама актриса.
Гаджеты
Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Хоккей
Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Армия и оружие
США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды
Соединенные Штаты приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2.
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за граффити с призывами к теракту
В Петербурге Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу уроженцев Киргизии Мухаммадазиза Ишматова и Исломбека Парпиева — их подозревают в вандализме и публичном призыве к теракту.
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Общество
С 1 февраля увеличатся выплаты для ветеранов и инвалидов
С 1 февраля 2020 года повысится размер ежемесячных денежных выплат для льготников.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.