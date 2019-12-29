Происшествия
Интерфакс2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
По их данным, всего за это год в США было совершено 41 массовое убийство (убийство четырех или более человек без учета преступника). Из них 33 были массовыми расстрелами. В результате атак погибли 211 человек.
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Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Политика
В МИД России объяснили назначение нового департамента
В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства.
Общество
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Происшествия
В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек
В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью
Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Экономика
Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд
25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.
Футбол
«Рубин» продлил контракты с Дюпиным и Уремовичем
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Общество
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Культура
Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине
Происшествия
В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие
Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Кино
Малыш синий еж: в Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино»
Компания Paramount Pictures опубликовала очередной трейлер фильма «Соник в кино», на этот раз зрителям показали главного героя в детском образе.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Общество
Закончились субсидии на авиабилеты для перелетов с Дальнего Востока
Продажи льготных билетов может быть продолжена, если появятся дополнительные средства на программу субсидируемых перевозок, воспользоваться которой могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
Футбол
«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
Культура
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Общество
В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Кино
Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет
Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Футбол
Роналду рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду после завершения карьеры планирует попробовать себя в киноискусстве.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Шоу-бизнес
Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.