Происшествия

ИнтерфаксИнтерфакс2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

По их данным, всего за это год в США было совершено 41 массовое убийство (убийство четырех или более человек без учета преступника). Из них 33 были массовыми расстрелами. В результате атак погибли 211 человек.
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СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году

РИА Новости15:40

AP: число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году

ТАСС17:53

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

Коммерсантъ17:59

Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня

РЕН ТВ15:55

AP: В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей

Российская газета18:17

Количество массовых убийств в США за год достигло нового максимума

Lenta.ru18:35

AP сообщило о рекордном числе массовых убийств в США

РБК19:33
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
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