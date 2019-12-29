Происшествия
Интерфакс2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
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Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин
Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.
Футбол
Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2
«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
Фигурное катание
Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России
Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-3
У Российской Федерации есть вопросы к Соединенным Штатам Америки по соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях, передает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Здоровье
Исследование выявило рост заболеваемости детей в России
В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Экономика
Минтруд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Министерство труда распространило сообщение, в котором подтверждается, что с 1 января 2020 года будет произведение индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6%. Это затронет около 31 млн российских пенсионеров.
Хоккей
Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Политика
Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Авто
«АвтоВАЗ» повышает цены на все модели Lada
АвтоВАЗ с января поднимет цены на весь модельный ряд Lada, но вряд ли это скажется на доле автопроизводителя на рынке, пишут «Ведомости», ссылаясь на экспертов.
Авто
Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73
Компания Mercedes опубликовала тизер на новейший электрифицированный седан Mercedes-AMG GT 73.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с пассажирами
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Происшествия
В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек
Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на группу людей возле автозаправочной станции в мексиканском городе Урьянгато (штат Гуанахуато).
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Авто
Появилось видео прототипа Tesla Model Y с двумя моторами
Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов.
Футбол
Иван Игнатьев заявил, что в «Краснодаре» чувствовал дискомфорт
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.