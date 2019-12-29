Происшествия

ИнтерфаксИнтерфакс2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
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СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году

РИА Новости15:40

AP: число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году

ТАСС17:53

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

Коммерсантъ17:59

Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня

РЕН ТВ15:55

AP: В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей

Российская газета18:17

Количество массовых убийств в США за год достигло нового максимума

Lenta.ru18:35

AP сообщило о рекордном числе массовых убийств в США

РБК19:33
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
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В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
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Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
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Минтруд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Министерство труда распространило сообщение, в котором подтверждается, что с 1 января 2020 года будет произведение индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6%. Это затронет около 31 млн российских пенсионеров.
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При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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«АвтоВАЗ» повышает цены на все модели Lada

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Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73

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В Мексике при нападении на автозаправку погибли шесть человек

Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на группу людей возле автозаправочной станции в мексиканском городе Урьянгато (штат Гуанахуато).
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Появилось видео прототипа Tesla Model Y с двумя моторами

Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов.
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Иван Игнатьев заявил, что в «Краснодаре» чувствовал дискомфорт

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Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

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Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
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Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии

Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
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