По мнению руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, главными причинами прошлогоднего подорожания жилья на первичном рынке стали повышенный покупательский спрос и введенные в городе ограничения на многоэтажное строительство.
Компания Tesla объявила, что временно останавливает разработку самого бюджетного электрокара в линейке, стоимость которого должна была составить около 25 000 долларов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).
Как сообщает Live Science, в проекте используется 3D-моделирование, чтобы рассказать историю Эта Киля, а также данные с трех космических телескопов: космического телескопа Хаббла, рентгеновской обсерватории Чандра и космического телескопа Спитцер (сейчас на пенсии).