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20 городов России могут обогнать Москву по ценам на жилье

Эксперты назвали города в 2022 году по темпам роста цен на новостройки могут конкурировать со столицей.
АБН
По мнению руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, главными причинами прошлогоднего подорожания жилья на первичном рынке стали повышенный покупательский спрос и введенные в городе ограничения на многоэтажное строительство.
РБК
В Сочи в 2021 году было зафиксировано наибольшее подорожание 1 кв. м в новостройках — в два раза, до 378,3 тыс. руб.
РБК
Привлекательный с точки зрения внутренней миграции Краснодар может побороться с Сочи, тем более, цены на новостройки здесь ниже в три раза, чем в курортном городе.
АБН

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20 городов России могут обогнать Москву по ценам на жилье
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Названы города, которые могут обогнать Москву по росту цен на жилье
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