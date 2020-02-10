Политика

Газета.RuГазета.RuШойгу рассказал о предстоящем параде Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

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Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
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В Китае проверили российскую тест-систему выявления коронавируса

В Китае врачи протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса 2019-nCoV, тесты признаны эффективными.
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Путин: обстановка в мире становится более турбулентной

"Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - заявил российский лидер.
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
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В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии

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РИА Новости 09:35
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Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
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Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
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Российские гимнастки стали лучшими во всех упражнениях Гран-при

Российские гимнастки заняли первые места во всех упражнениях на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
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Песков подвел итоги работы кабмина Медведева

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Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
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Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
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Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму

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Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
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