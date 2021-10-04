«Офицеры признались, что на учениях пили»: что спустя 20 лет известно об авиакатастрофе над Черным морем, за которую никто не ответил

20 лет назад во время учений в Крыму украинские военные сбили зенитной ракетой пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив - Новосибирск. Обломки лайнера рухнули в Черное море, у 66 пассажиров и 12 членов экипажа, которые находились на борту, не было ни единого шанса.