20 лет назад во время учений в Крыму украинские военные сбили зенитной ракетой пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив - Новосибирск. Обломки лайнера рухнули в Черное море, у 66 пассажиров и 12 членов экипажа, которые находились на борту, не было ни единого шанса.
Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов в беседе с РИА "Новости" рассказал, что может ждать космический киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.