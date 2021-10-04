Будьте в Плюсе

20 лет назад у Крыма потерпел крушение российский самолет Ту-154

4 октября 2001 года - черная дата в истории российской авиации.
КП - Новосибирск
Обломки лайнера рухнули в Черное море, у 66 пассажиров и 12 членов экипажа, которые находились на борту, не было ни единого шанса.
КП - Новосибирск
День трагедии Борис Калиновский помнит с точностью до минуты.
КП - Новосибирск
Виновниками катастрофы оказались украинские военные: ракета земля-воздух, выпущенная во время учебных стрельб сил ПВО, сбила лайнер российской авиакомпании «Сибирь».
Lenta.ru

С чего всё началось

«Офицеры признались, что на учениях пили»: что спустя 20 лет известно об авиакатастрофе над Черным морем, за которую никто не ответил
20 лет назад во время учений в Крыму украинские военные сбили зенитной ракетой пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив - Новосибирск. Обломки лайнера рухнули в Черное море, у 66 пассажиров и 12 членов экипажа, которые находились на борту, не было ни единого шанса.
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