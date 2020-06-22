Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфакс20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Еще 20 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва17:16

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Интерфакс17:07

В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом

ТАСС17:04

В Москве скончались ещё 20 пациентов с коронавирусом

RT на русском17:06

Штаб: В Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва17:05

В Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

Москва 2417:03

В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом

РИА Новости17:25
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Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла

РИА Новости 17:39
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21 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение

Как сообщили в московском планетарии, на территории России будут видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4. Наибольшая фаза составит 0,45 и будет видна на юге Республики Тыва, Алтайского края, и Республики Алтай около границы с Китаем, Казахстаном и Монголией.
Пятый угол вчера в 14:05
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Наука

Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве

Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
ИА Красная Весна 06:34
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте

РИА Новости 09:36
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
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Армия и оружие

Британские ВМС следили за проходом российского корабля через Ла-Манш

Газета.Ru 15:45
Космос

Роскосмос готов сотрудничать с частными компаниями и оказывать им поддержку

Ранее в Роскосмосе сообщали, что назначенный в мае советником гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, возглавлявший ранее РКК "Энергия", на новом посту будет заниматься вопросами развития частной космонавтики.
ТАСС 18 июня в 13:38
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири

Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 вчера в 22:14
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

Известия вчера в 18:25
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Политика

Путин рассказал, как часто ночует в Кремле

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.
ФАН 07:46
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Наука

Ученые: десятилетия поиски темной энергии велись не там

Как отметил ученый, астрофизики вместе с физиками элементарных частиц на протяжении десятилетия ищут темную материю малой массы.
ИА Красная Весна 16:07
Политика

«Пересвет» российского производства был «рассекречен»

ИнфоСМИ 05:59
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Авто

Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5

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Политика

Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
RT на русском 12:10
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Армия и оружие

Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии

Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Общество

Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах

Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
SM News 05:59
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Здоровье

Заведующая рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области

Заведующая инфекционным госпиталем в Нелидовской ЦРБ Екатерина Богданова рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области.
АиФ Тверь вчера в 05:53
Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
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Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
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Экономика

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46
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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в РФ

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Жена Песьякова жестко оскорбила РФС

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, возмутилась решением Российского футбольного союза перенести матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля.
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На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию

Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
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Шайа Лабаф играл на бирже, готовясь к роли. И сделал 1400% за 2 месяца

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Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории

Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Общество

Сыну Бабарико предъявили обвинение в Белоруссии

Сыну претендента в президенты Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико предъявили обвинение.
Московский Комсомолец 09:45
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