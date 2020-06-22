В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

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