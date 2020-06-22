Коронавирус
Интерфакс20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
РИА Новости 17:39
Общество
21 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение
Как сообщили в московском планетарии, на территории России будут видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4. Наибольшая фаза составит 0,45 и будет видна на юге Республики Тыва, Алтайского края, и Республики Алтай около границы с Китаем, Казахстаном и Монголией.
Пятый угол вчера в 14:05
Наука
Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве
Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
ИА Красная Весна 06:34
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте
РИА Новости 09:36
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Космос
Роскосмос готов сотрудничать с частными компаниями и оказывать им поддержку
Ранее в Роскосмосе сообщали, что назначенный в мае советником гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, возглавлявший ранее РКК "Энергия", на новом посту будет заниматься вопросами развития частной космонавтики.
ТАСС 18 июня в 13:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири
Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 вчера в 22:14
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
Политика
Путин рассказал, как часто ночует в Кремле
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.
ФАН 07:46
Наука
Ученые: десятилетия поиски темной энергии велись не там
Как отметил ученый, астрофизики вместе с физиками элементарных частиц на протяжении десятилетия ищут темную материю малой массы.
ИА Красная Весна 16:07
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Новые автомобили 00:37
Политика
Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
RT на русском 12:10
Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах
Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
SM News 05:59
Здоровье
Заведующая рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области
Заведующая инфекционным госпиталем в Нелидовской ЦРБ Екатерина Богданова рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области.
АиФ Тверь вчера в 05:53
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 05:56
Авто
Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в РФ
Тарантас Ньюс 09:17
Футбол
Жена Песьякова жестко оскорбила РФС
Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, возмутилась решением Российского футбольного союза перенести матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля.
ProstoProSport 15:59
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Политика
Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Общество
Сыну Бабарико предъявили обвинение в Белоруссии
Сыну претендента в президенты Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико предъявили обвинение.
Московский Комсомолец 09:45