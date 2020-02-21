Оставшиеся серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", который с 20 февраля выходил на ресурсах ТАСС, будут показаны в рамках большого итогового фильма. Интервью, которое глава государства дал Андрею Ванденко, больше не будет публиковаться в виде отдельных серий.

с чего всё началось

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно. В фильм войдут не только опубликованные фрагменты интервью, но и те ответы, которые еще не появлялись в Сети.

Экономика Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Экономика В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России переносятся в связи с ситуацией по коронавирусу COVID-19.

Политика ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.

Экономика Рубль оказался второй по волатильности валютой мира Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.

Общество В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали мужа и дочь женщины с коронавирусом Супруга и дочь женщины, у которой после посещения Италии был выявлен коронавирус в Новосибирской области, госпитализировали для наблюдения и профилактики, сообщил журналистам в пятницу замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Музыка Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».

Общество Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Путешествия TUI Россия аннулирует все туры за рубеж до 30 апреля Туроператор TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля в связи с рекомендацией Ростуризма для россиян по возможности воздержаться от поездок за границу из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в компании.

Экономика Дерипаска расплатился по долгам перед ВТБ ВТБ еще в 2011 году получил 4,35% En+ за $500 млн в ходе конвертации долга холдинга «Базэл» Дерипаски.