Коронавирус

ИзвестияИзвестияПроект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно. В фильм войдут не только опубликованные фрагменты интервью, но и те ответы, которые еще не появлялись в Сети.
Читать в источнике
Комментировать312
с чего всё началось

ТАСС покажет оставшиеся серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» в большом фильме

Оставшиеся серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", который с 20 февраля выходил на ресурсах ТАСС, будут показаны в рамках большого итогового фильма. Интервью, которое глава государства дал Андрею Ванденко, больше не будет публиковаться в виде отдельных серий.
ТАСС02:31

Подробнее о событии

ТАСС отказался от продолжения выпуска интервью Путина отдельными сериями

РБК04:58

ТАСС решило приостановить показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Московский Комсомолец03:43

ТАСС покажет оставшиеся серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» в большом фильме

ТАСС02:31

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Эхо Москвы04:05

Заключительные серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» покажут в большом фильме

Газета.Ru02:55

«Идеальный шторм» отменил план по интервью Владимира Путина

Царьград02:41

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Известия03:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Экономика

Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Российская газета вчера в 06:06
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Культура

Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы

Запись выпуска опубликована на YouTube-канале ведущего Антона Шастуна. Соболеву достался вопрос из школьной программы по математике.
Lenta.ru 06:32
Экономика

В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля

Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Вечерняя Москва 05:54
Общество

Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса

Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России переносятся в связи с ситуацией по коронавирусу COVID-19.
Вечерняя Москва 02:00
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Коммерсантъ 06:49
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:51
Общество

YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
Вести.Ru 05:10
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Экономика

Рубль оказался второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.
Росбалт вчера в 02:35
Футбол

«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавируса

Президент "Сьона" Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.
Soccer.ru вчера в 10:51
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
РБК 06:13
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Футбол

Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» принимает «Смолевичи», «Динамо» Минск – «Рух»

Sports.ru вчера в 05:25
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали мужа и дочь женщины с коронавирусом

Супруга и дочь женщины, у которой после посещения Италии был выявлен коронавирус в Новосибирской области, госпитализировали для наблюдения и профилактики, сообщил журналистам в пятницу замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru 03:29
Музыка

Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big

Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
НТВ вчера в 05:36
Общество

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Коммерсантъ 06:38
Политика

Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ

News.ru вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Bimru.ru 04:14
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Путешествия

TUI Россия аннулирует все туры за рубеж до 30 апреля

Туроператор TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля в связи с рекомендацией Ростуризма для россиян по возможности воздержаться от поездок за границу из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:18
Экономика

Дерипаска расплатился по долгам перед ВТБ

ВТБ еще в 2011 году получил 4,35% En+ за $500 млн в ходе конвертации долга холдинга «Базэл» Дерипаски.
РБК 06:39
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Здоровье

Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса

Китай справился со вспышкой коронавирусной инфекции благодаря жестким и решительным административным мерам, считает экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.
Интерфакс 04:20
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное