Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции в пятницу.

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С чего всё началось Сбер выплатит в бюджет 211,2 млрд. рублей из дивидендов Если годовое общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов, половина этой суммы (211,2 млрд рублей) пойдет в бюджет страны – в Фонд национального благосостояния. Город55.ру 10:23