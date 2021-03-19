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Интерфакс

Набсовет Сбербанка рекомендовал утвердить дивиденды в 18,7 руб. на акцию

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции в пятницу.В источнике
С чего всё началось

Сбер выплатит в бюджет 211,2 млрд. рублей из дивидендов

Если годовое общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов, половина этой суммы (211,2 млрд рублей) пойдет в бюджет страны – в Фонд национального благосостояния.
Город55.ру10:23

Подробнее о событии

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2020 год

Коммерсантъ08:37

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в объеме 56% от прибыли

ТАСС07:52

С 2021 года МКБ планирует направлять на дивиденды не менее 25% прибыли по МСФО

Финмаркетвчера в 10:53

Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды за 2020 год

ПРАЙМ07:51

Набсовет «Сбера» рекомендовал сохранить дивиденды на уровне прошлого года

РБК08:12

«НОВАТЭК» рекомендовал дивиденды в размере 23,74 рубля на акцию

Finam.Ru08:46

Набсовет Сбербанка рекомендовал утвердить дивиденды в 18,7 руб. на акцию

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