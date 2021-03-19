Набсовет Сбербанка рекомендовал утвердить дивиденды в 18,7 руб. на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-конференции в пятницу.В источнике
С чего всё началось
Сбер выплатит в бюджет 211,2 млрд. рублей из дивидендов
Если годовое общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов, половина этой суммы (211,2 млрд рублей) пойдет в бюджет страны – в Фонд национального благосостояния.
Город55.ру10:23
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