Экономика

REGNUMREGNUM213 тысячам жителей Калужской области проиндексируют пенсии

213 тыс. неработающим калужским пенсионерам, получателям страховых пенсий, с 1 января 2020 года пенсии проиндексируют на 6,6%. Об этом 23 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области Ирина Артемова.
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Российским пенсионерам приготовили подарок к Новому году

Primpress.ruвчера в 16:00

Повышение пенсий в 2020: кому, насколько и когда

Pravda.Ru23 декабря в 02:21

Пенсии почти 450 тысяч омичей проиндексируют в 2020 году

ФАН23 декабря в 12:23

Повышения и прибавки. С 1 января изменится начисление пенсий

Life.ru23 декабря в 16:40

213 тысячам жителей Калужской области проиндексируют пенсии

REGNUM23 декабря в 02:00

Пресс-конференция в Перми управляющего отделением ПФР по региону Станислава Аврончука

Интерфакс - Россия23 декабря в 01:00

В Марий Эл с 1 января будущего года будут проиндексированы страховые пенсии

Газета Йошкар-Ола22 декабря в 01:16
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Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК 04:55
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия

Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
VSE42.RU вчера в 11:36
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Политика

Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши

Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Российская газета вчера в 23:58
Политика

Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев

В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Биатлон

Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия

Ми-8 с 24 людьми совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Газета.Ru 03:49
Политика

Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата

Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Известия вчера в 16:44
Общество

В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»

На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 03:57
Гаджеты

Датчики изображения Sony пользуются ажиотажным спросом

Стоит отметить, что на рынке смартфонов наблюдается тенденция увеличения числа датчиков в камерах, а именно это и является причиной роста спроса на них.
Astera вчера в 16:27
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

РИА Новости вчера в 17:52
Политика

На Украине возбудили уголовное дело по прибытии первого поезда в Крым

REGNUM 04:40
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Общество

В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
RT на русском 01:45
Общество

Основная проблема – переедание: диетолог – о самых вредных и полезных праздничных блюдах

Да и большинство остальных традиционных наших праздничных блюд и десертов содержат большое количество соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров, поэтому не могут считаться диетическими, – прокомментировала изданию "ВиЖ" врач-диетолог, научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 03:50
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
РИА Новости 02:17
Здоровье

Опасное заболевание выявлено в Липецкой области

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о возникновении бруцеллеза у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота в ЛПХ Липецкой области.
Most.tv 01:42
Происшествия

В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка

В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
Газета.Ru 04:09
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