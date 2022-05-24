Генеральный менеджер Microsoft Store Джорджио Сардо рассказал: Чтобы клиентам было проще быстро и беспрепятственно переходить новые ПК, мы вскоре протестируем новую функцию в канале Windows Insider, которая поможет клиентам автоматически восстанавливать свои приложения, ранее установленные из Microsoft Store, на новое устройство Windows.
Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести в России для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров, такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли, пишет газета "Известия".
На территории Мариупольской базы украинского полка "Азов", размещенной в непосредственной близости от 61 городской школы, было обнаружено фото стоящего в казарме, раздетого по пояс бритого наголо молодого человека держащего в руках табличку с цифрой 97.
Проведенное Россией и Китаем совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует глубину взаимопонимания двух стран, заявил высокопоставленный представитель администрации США в комментарии для International Business Times.