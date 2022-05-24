Генеральный менеджер Microsoft Store Джорджио Сардо рассказал: Чтобы клиентам было проще быстро и беспрепятственно переходить новые ПК, мы вскоре протестируем новую функцию в канале Windows Insider, которая поможет клиентам автоматически восстанавливать свои приложения, ранее установленные из Microsoft Store, на новое устройство Windows.