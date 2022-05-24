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21 человек погиб в результате стрельбы в техасской школе

Число жертв массового убийцы, который напал во вторник на начальную школу в Техасе, достигло 21 человека.
РЕН ТВ
Также по сообщениям СМИ, до нападения на начальную школу, 18-летний американец убил свою бабушку.
ТК Звезда
Сам злоумышленник был ликвидирован стражами порядка.
РЕН ТВ
Что могло стать мотивом для совершения кровавой расправы, пока неизвестно.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

CNN: число погибших при стрельбе в школе в Техасе выросло до 21
Коммерсантъ20:41
Жертвами стрелка в Техасе чистятся 18 детей и трое взрослых
Московский Комсомолец19:37
Число погибших при стрельбе техасской школе увеличилось до 21
РБК20:13
CNN: число жертв стрельбы в техасской школе увеличилось до 21
ТК Звезда19:58
Число погибших при стрельбе в техасской школе выросло до 21
Lenta.ru19:38
21 человек погиб в результате стрельбы в техасской школе
РЕН ТВ19:37
CNN: Число жертв стрельбы в техасской школе выросло до 21
Росбалт20:19
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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