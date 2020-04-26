Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены на семи территориях: 11 человек из Кемерово, 2 — из пгт.

21 человек за сутки заразился коронавирусом в Кузбассе

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