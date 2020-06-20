с чего всё началось

Как сообщили в московском планетарии, на территории России будут видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4. Наибольшая фаза составит 0,45 и будет видна на юге Республики Тыва, Алтайского края, и Республики Алтай около границы с Китаем, Казахстаном и Монголией.

Происшествия В Норильске полиция пресекла массовую драку Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве. 87

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Происшествия В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля Всего, по данным на 21 июня, в России выявили свыше 584 тыс. зараженных. Более 339 тыс. человек выздоровели, умерли в общей сумме 8,1 тыс.

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