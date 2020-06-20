Общество
Пятый угол21 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение
Как сообщили в московском планетарии, на территории России будут видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4. Наибольшая фаза составит 0,45 и будет видна на юге Республики Тыва, Алтайского края, и Республики Алтай около границы с Китаем, Казахстаном и Монголией.
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"Интересно, что в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала, перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах", — говорится в сообщении на сайте планетария.РИА Новостивчера в 13:40
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21 июня утром владимирцы смогут понаблюдать за солнечным затмением
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