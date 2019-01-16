Происшествия

Накануне.RuНакануне.Ru21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура

21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.
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В Курагинском районе объявлен режим ЧС

ТВК08:07

Губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы

ДЕЛА.ru07:33

В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

РБК08:26

Режим ЧС ввели в районе Красноярского края, где произошел прорыв дамбы

ТАСС07:20

После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Интерфакс07:13

В красноярском районе, где прорвало дамбу, объявили режим ЧС

РИА Новости07:38

В Красноярском крае объявлен траур

Известия07:29
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

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Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Происшествия

Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми

Семь человек, ранее считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, были найдены живыми.
РБК 09:04
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Скончался известный теннисист Александр Волков

На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
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Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира

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Футбол

Спартак — Рубин 0:0 (1-й тайм)

Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1), информирует Twitter «Молодежная сборная».
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РИА Новости 09:26
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Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров

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В Петербурге обрушился строящийся паркинг

Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Происшествия

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Известия 09:17
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Три полезных перекуса помогут продлить жизнь

Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья вчера в 08:23
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Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

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Открыты новые маркеры рака щитовидной железы

Группа российских ученых в ходе исследования смогла открыть новые биомаркеры рака щитовидной железы.
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Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
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Михаил Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете «Известия» сообщил, что некоторое время назад обращался к президенту РФ Владимиру Путину.
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Силуанов пообещал «более амбициозную» программу приватизации

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