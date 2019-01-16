Происшествия
Накануне.Ru21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура
21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.
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Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Происшествия
Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми
Семь человек, ранее считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, были найдены живыми.
РБК 09:04
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Российская газета 08:52
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Происшествия
Более 180 человек пострадали во время протестов в Каталонии
Во время массовых акций протеста в Каталонии пострадали 182 человека, 54 протестующих были задержаны, сообщает газета El Pais.
Коммерсантъ 05:27
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Спорт
Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира
Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
Ruposters.ru 08:17
Футбол
Спартак — Рубин 0:0 (1-й тайм)
Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1), информирует Twitter «Молодежная сборная».
Спорт-Экспресс 09:23
Политика
В РПЦ уточнили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются Церковью
"Вы можете обратиться ко мне, в отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской православной церкви", - сказал митрополит Иларион в воскресенье в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.
РИА Новости 09:26
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья вчера в 08:23
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
Известия 03:54
Наука
Открыты новые маркеры рака щитовидной железы
Группа российских ученых в ходе исследования смогла открыть новые биомаркеры рака щитовидной железы.
Goroday.ru 03:59
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости 02:36
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Игры
EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat
Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Политика
Михаил Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете «Известия» сообщил, что некоторое время назад обращался к президенту РФ Владимиру Путину.
Мой Брянск 17 октября в 23:56
Армия и оружие
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
Минобороны поменяло программу подготовки офицеров морской пехоты, сообщили «Известиям» в военном ведомстве.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Экономика
Силуанов пообещал «более амбициозную» программу приватизации
Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации.
News.ru 06:45
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста вчера в 11:23