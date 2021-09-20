«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 99 процентов протоколов

Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ - в девяти, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК.