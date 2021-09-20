Московский Комсомолец21 сентября в Пермском крае объявлено днем траураГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что 21 сентября объявлено днем траура по погибшим во время стрельбы в Пермском государственном университете.Московский КомсомолецСегодня, 20 сентября утром в университете вооруженный студент открыл стрельбу.Новости ПермиСам стрелок при задержании также получил травмы.Телеканал 360°По последним данным, жертвами стрельбы стали 8 человек, 28 пострадали.НТВЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТВ ЦентрНТВПолитическая ЭкспертизаЗвезда — Пермская краевая газетаРБККурьер. Среда. БердскНародные новости59i.ruThe Moscow PostUdm-InfoРосбалтПолитика СегодняТелеканал 360°ИнфоросНевские НовостиREGNUMНовый компаньон59.ruМИР 24ИА Красная ВеснаВечерняя МоскваПодробнее о событииВ Прикамье объявили 21 сентября днем траура после стрельбы в вузеРБК06:54День траура по погибшим в Пермском университете назначили на 21 сентябряФАН05:57В Прикамье объявили 21 сентября днём траура по погибшим при стрельбе в вузеLife.ru06:28В Пермском крае объявили траур по погибшим во время стрельбыURA.Ru06:19В связи с происшествием в ПГНИУ в Прикамье объявлен траурСайт губернатора и Правительства Пермского края06:31В Пермском крае 21 сентября объявлен днем траураМедиазона05:44В Пермском крае 21 сентября объявлено днем траура по погибшим в университетеВЕТТА05:42Показать ещёОценить16Поделиться