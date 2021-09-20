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21 сентября в Пермском крае объявлено днем траура

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что 21 сентября объявлено днем траура по погибшим во время стрельбы в Пермском государственном университете.
Московский Комсомолец
Сегодня, 20 сентября утром в университете вооруженный студент открыл стрельбу.
Новости Перми
Сам стрелок при задержании также получил травмы.
Телеканал 360°
По последним данным, жертвами стрельбы стали 8 человек, 28 пострадали.
НТВ

Подробнее о событии

В Прикамье объявили 21 сентября днем траура после стрельбы в вузе
РБК06:54
День траура по погибшим в Пермском университете назначили на 21 сентября
ФАН05:57
В Прикамье объявили 21 сентября днём траура по погибшим при стрельбе в вузе
Life.ru06:28
В Пермском крае объявили траур по погибшим во время стрельбы
URA.Ru06:19
В связи с происшествием в ПГНИУ в Прикамье объявлен траур
Сайт губернатора и Правительства Пермского края06:31
В Пермском крае 21 сентября объявлен днем траура
Медиазона05:44
В Пермском крае 21 сентября объявлено днем траура по погибшим в университете
ВЕТТА05:42

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