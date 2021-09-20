С другой стороны, опасения по поводу распространения штамма дельта и более медленного восстановления потребления нефти удерживали нефтяные цены от чрезмерного роста — за уровень 75 долларов котировки цен нефти марки Брент за первые две недели сентября не выходили, оставаясь в диапазоне 71-74 доллара за баррель, напомнила Морина.
Эксперты проанализировали больше 800 тысяч произведений живописи, творческий путь свыше двух тысяч художников, 79 тысяч киноработ более чем четырёх тысяч режиссёров, а также 20 тысяч трудов учёных и индексы их цитирования.