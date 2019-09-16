Спорт
Вести КузбассВ Кемерове пройдёт «Кросс нации»
Ожидается, что участие примут более 7-ми тысяч человек во всех районах региона. В Кемерове забег пройдёт в Сосновом бору в 11.30.
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Чиновники пробегут 2 км в VIP-забеге на «Кроссе Нации-2019» в Бердске
Курьер. Среда. Бердск15 сентября в 22:00
21 сентября в Туле пройдет Всероссийский праздник бега «Кросс нации-2019»
Тульские новостивчера в 01:10
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
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Украинские футбольные чиновники оставили свою сборную без болельщиков в матче с Сербией
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Господин Ющенко заявил, что, по его информации, встречу пока не отменяли и, скорее всего, она состоится во второй половине дня.
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Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов
Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
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Лион — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 13:45
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Газета.Ru 13:53
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Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что украинская сторона может покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве.
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Политика
Власти США подали иск против Сноудена
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BFM.ru 13:33
Кино
Ivi нашел генпродюсера на телевидении
Гендиректор ivi обещал, что в ближайший год онлайн-кинотеатр потратит на эксклюзивный контент 1 млрд руб. Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, сообщил "Ведомостям" Кочаров.
Ведомости 11:35
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Новых депутатов Мосгордумы привели к присяге
В Мосгордуме во вторник прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва.
Росбалт 08:03
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Известия вчера в 23:26
Политика
В Петербурге под дождем начался митинг против фальсификаций на выборах
В Петербурге начался согласованный митинг против фальсификаций на выборах и политических репрессий.
Piter.tv 12:28
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Селихов перенес операцию на ахилле
Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Матч ТВ 11:24
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Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное
Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 14 сентября в 18:30
Космос
Индия: орбитальный аппарат Чандраян «дополнит карту Луны»
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REGNUM 04:47
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер впервые снялась для обложки американского Playboy
Героиней новой обложки американского Playboy стала Кайли Дженнер.
Playboyrussia.com 03:48
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Политика
США готовят ответ Ирану после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет "войны с Ираном", при этом признал, что страну подозревают в нападении на нефтяные объекты.
Комсомольская правда вчера в 15:59
Общество
39 священников выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Священники приводят в пример уголовное дело в отношении осужденного Константина Котова, который «не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию».
Snob.ru 13:49
Наука
Ученые назвали лучший омолаживающий кровь фрукт
Китайские ученые выяснили, что употребление плодов архата усиливает работу клеток в красном мозге.
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Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
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РИА Новости 12:15
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Спорт
Гимнастка Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике.
ТАСС 12:12