Спорт

Вести КузбассВести КузбассВ Кемерове пройдёт «Кросс нации»

Ожидается, что участие примут более 7-ми тысяч человек во всех районах региона. В Кемерове забег пройдёт в Сосновом бору в 11.30.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу

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Лион — Зенит 1:1 (2-й тайм)

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Власти США подали иск против Сноудена

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Гендиректор ivi обещал, что в ближайший год онлайн-кинотеатр потратит на эксклюзивный контент 1 млрд руб. Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, сообщил "Ведомостям" Кочаров.
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В Мосгордуме во вторник прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва.
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Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

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Вратарь «Спартака» Александр Селихов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
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Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное

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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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